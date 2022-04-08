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智叻中文Smarties' 第495期

時事中文：元首府邸 權力象徵

【明報專訊】總統府是國家元首辦公的地方，部分更是總統及家人的住所，被視為國家的權力象徵。近日韓國候任總統宣布，他要從歷史總統居住及工作的青瓦台，搬家至國防部總部大樓。

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