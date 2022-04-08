教育
語文同樂 第571期

名家學堂：敦厚溫柔國之寶——梁實秋

【明報專訊】3月初香港作家董橋及韓麗珠分別憑散文集《文林回想錄》和《半蝕》，獲得台灣文學界重要的文學獎——梁實秋文學大師獎的「散文大師獎優選」。

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