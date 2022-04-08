青協熱線首3月情緒求助升24%

康復生溫習常疲累 「打輸數」重考

青協媒體輔導中心青年工作幹事李卓翰說，接獲染疫DSE考生致電求助稱檢測轉陰性後，溫習時常感疲累、集中力下降，影響溫習進度，又引述該考生問「為何是我染疫？為何這麼不公平？」，現已「打輸數」準備下屆或自修再考。

李卓翰認為相關個案已有焦慮情緒，又說第五波疫情下不少求助者，同時對學業和會否染疫焦慮。副總幹事徐小曼說，輔導涉焦慮情緒問題的求助個案時，應先梳理對方焦慮來源、了解對方有否將情緒放大，希望求助者焦慮情緒勿不斷滾大。

DSE準備工作持續，今年竹篙灣設立特別考場予染疫或檢疫考生，考評局正招聘人手，據網站刊出監考人員招聘廣告，通過面試獲聘者，工作時薪133元至200元，每天亦有500元特別津貼。

竹篙灣監考時薪200 日津貼500

考評局昨亦舉行網上會議，向學校代表講解DSE安排。出席會議的教育局副秘書長康陳翠華稱，如考生考前一晚知道染疫，晚上10時前可打抗疫的士熱線3693 4770，預約翌日早上赴竹篙灣考試；又呼籲學校應安撫學生，毋須向負面方面多想。考評局秘書長魏向東再提醒，考生每個考試日需先做快速抗原測試，如陽性不應前往試場，他呼籲考生勿做假，如有違規，最嚴重會取消其考試成績。

缺席考生可申請成績評估，上述安排原本不適用於自修生，公開考試總監麥勁生昨稱，缺席考生成績評估申請，擴展至適用於已應考有關科目至少一卷筆試的自修生。

民建聯立法會議員梁熙昨在立法會教育事務委員會特別會議關注接聽考生電話的人手，教育局長楊潤雄回應人手會「預鬆啲」、「不希望出任何亂子」。