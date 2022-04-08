高小先復課 幼園分3批 防護中心：學校一宗感染未必須停課

中學生分兩批5月回校

教育局早前公布幼稚園及小學最快4月19日可復課，中學則待中學文憑試（DSE）考完核心科，即最早4月29日。不過楊潤雄昨公布最新復課時間表，率先返校的僅高小學生，中學生分兩批在5月回校上課。

過往當學校有人確診，校方會按衛生防護中心要求暫停面授課堂、清潔消毒校園，部分學生需檢疫。楊潤雄說，過去幾波疫情感染宗數不多，防護中心會按每宗個案情况決定，但今波疫情確診數字很高，局方正與防護中心及醫學專家商討以其他方式處理復課後學校出現確診，「盡量在安全情况下不要太影響上學」。他說，現時快速抗原測試包獲普遍使用、供應亦較多，正研究多用測試包令學校更安全，毋須因一兩宗確診個案就停課。

議員倡師生每3日快測

楊潤雄：或更密

選委界議員陸瀚民問當局，會否考慮為學校提供檢測包，師生每3日一次快測，直至確診數字回落安全水平。楊回應稱正與防護中心商討，「可能不是3日一檢，可能再密些」。他又說若需大量測試包，當局會照顧貧困學生家庭的需要。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨稱，復課後若學校發現感染個案須盡快呈報，但相信學校不會因為一宗個案就要停課，當局會適當評估風險，例如視乎個案數字、分布及流行病學調查結果而決定需否停課，亦會按情况設定停課指標，又盼學生上學前做快速測試。

議員憂風險 楊：全打針唔包無感染

12至19歲青少年第一劑疫苗接種率達96%，3至11歲兒童則剛超過六成。經民聯議員梁美芬認為後者接種率不理想，表明不贊成4月19日起分階段復課。

選委界議員陳凱欣說，1月底全港有百多宗確診時，教育局宣布停止面授課，但現時日增數千宗則公布復課，批評做法令人覺得矛盾。

楊說，疫下當局要平衡社區安全及學生健康和其學習需要，上課屬靜態活動、其間要戴口罩，相對較安全，而當局決定暫停面授課時不止考慮確診數字，還包括接種率、疫情發展方向等；又稱「就算打針（比率）100%都唔敢包無感染」，當局難確保無風險。