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教育
2022年4月7日星期四
常識天下 第245期
領獎粵語致謝 感激港人支持 英詩摘冠港生籲多讀港詩
港大副校羅哲基請辭 張翔任內第五人
教局：無規定國教獨立成科 學校人人有責
復課在即 教局再辦精神健康研討
時事懶人包：再推保就業計劃
時事點對點：精簡造地程序 縮減諮詢
Data解密：醫護人手短缺
爆point大全：暫緩業主追租
影視看通識：解構超級英雄
議題close-up：青年精神健康需求
新聞有常識：全球最長吊橋通車
真假fun一fun：芬蘭女巫送祝福
自理常識：在餐廳內坐好
每周一圖：像豹的貓
真假fun一fun：芬蘭女巫送祝福
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【明報專訊】復活節來臨前一個星期，芬蘭有「女巫」出沒，並且逐家逐戶敲門！
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領獎粵語致謝 感激港人支持 英詩摘冠港生籲多讀港詩
港大副校羅哲基請辭 張翔任內第五人
教局：無規定國教獨立成科 學校人人有責
復課在即 教局再辦精神健康研討
時事懶人包：再推保就業計劃
時事點對點：精簡造地程序 縮減諮詢
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復課在即 教局再辦精神健康研討
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