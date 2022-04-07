教局：無規定國教獨立成科 學校人人有責

教育局稱，一直採取多元措施支援學校推廣國民教育，包括去年公布《價值觀教育課程架構》（試行版），當中清楚指出從小加強學生國家觀念、尊重國家象徵和標誌、認識《憲法》、《基本法》和國家安全的重要等；亦舉辦校際問答比賽、海報設計比賽等活動，提升學生對學習國情的興趣，並增強他們的國民身分認同感。

另外，《港區國安法》實施後，康文署以覆檢書籍內容會否違法為由，先後將多本書籍下架。選委界議員梁美芬稱，部分受政府資助的機構例如學校及社福機構設圖書館，問政府有否向相關機構提供公共圖書館已下架館藏清單作參考，或巡查有關圖書館，確保館藏符合國安法規定。

拒公布涉違國安館藏下架清單

民政局：免他人「惡意傳播」

民政事務局回覆稱，公布涉嫌違反國安法或其他香港法律、或因不利國安而被下架或註銷的館藏清單，可能引致其他人或團體「惡意廣泛傳播有關館藏」，不利維護國安，故康文署沒向受政府資助機構提供相關清單作參考。當局又指，教育局已就國安法向學校發指引，當中要求學校加強監察機制，檢視校內教學資源包括圖書館藏書的內容和質素；教育局人員會透過視學、探訪等，了解和監察學校落實情况。