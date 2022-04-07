港大副校羅哲基請辭 張翔任內第五人

個人理由 任期原至2025

根據港大網頁簡介，羅哲基在港大領導財務、設施管理、校園健康等範疇。去年7月港大因學生會評議會通過「感激」七一刺警案疑犯梁健輝，宣布不再承認學生會校內角色。及後羅去信學生會評議會及屬會，要求遷出學生會綜合大樓；屬會若盼續使用大樓，須向校方登記並就使用條款達成協議。

另外，2020年9月多名身分不明者進入港大校園破壞「連儂牆」，事後羅哲基去信師生公布收緊校園出入控制，要求學生及教職員進校出示證件，其他人須出示身分證明文件，保安會按需要搜袋或隨身物品。

兩副校職位從缺

港大共設7個副校長職位，連同羅哲基，張翔2018年7月起出任港大校長以來至少5名副校長請辭，其中副校長（環球事務）及副校長（大學拓展）兩職位現時從缺；至於王于漸的首席副校長職位，他由2019年4月出任至今仍屬暫任性質。2020年港大遴選委員會推薦與張翔背景相似的清華大學學者申作軍和宮鵬任副校長，兩人任命在爭議聲中獲通過。