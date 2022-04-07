領獎粵語致謝 感激港人支持 英詩摘冠港生籲多讀港詩

對港被指「文化沙漠」感不公

主辦英國國家詩詞比賽的The Poetry Society周二以網上直播形式舉行頒獎活動。葉晉瑋對獲獎感榮幸，又稱知道不少港人在香港時間昨天（6日）凌晨約3時收看直播，所以特意以廣東話發表感言，感激港人支持和聽他讀詩。葉又說，不少人常說香港是「文化沙漠」，但他認為此說對香港創作者「有少少不公平」，又指香港有很多出色詩人、作家、藝術家，「我鼓勵大家，如對這首詩有一種迴響的話，不妨看看在香港其他用中文或英文寫作的詩人，相信你都可能有一種迴響」。

《擦音》一詩開首，以老師提醒學生「three」和「free」讀音有別，利用港人難以克服的「f」和「th」發音為切入點，引伸至殖民、種族、移民等主題。葉晉瑋早前受訪稱，本港正經歷最大規模的移民潮，然而並非每名港人都可移居外地，故其作品蘊含「倖存者內疚」（survivor guilt）元素。

評審之一、英國詩人David Constantine亦在頒獎活動上說，今屆比賽徵集到不同風格、不同題材及來自不同地方的詩人作品，使他大開眼界。

英國國家詩詞比賽自1978年起舉行，至今逾40年歷史，今屆比賽有來自100個國家、共7000多名詩人參與，徵集到逾1.6萬篇作品。主辦方The Poetry Society表示，今屆冠亞季得主的詩作將刊於新一期The Poetry Review；新一屆比賽下月開鑼。