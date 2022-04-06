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2022年4月6日星期三
Smarties' Power English 第341期
竹篙灣試場 考評局隔MON監考 確診檢疫DSE生可電熱線安排 當局增聘人手接線
康復考生憂再感染 在家備戰仍戴口罩
教局研加强學校檢測 復活節假期前公布
道聽圖說：烏克蘭
道聽圖說：10個認識烏克蘭的關鍵詞
人物例子庫：到處都有為個人神聖權利的奮鬥；如果不要這種奮鬥，那就是不道德。
時事中文：天星小輪文學史
文字定格：堅強冷靜的李慧詩是怎樣煉成的？——讀李慧詩《身上的每道傷疤》
道聽圖說：10個認識烏克蘭的關鍵詞(續)
視聽之娛：直面恐懼
文字發酵：尋找錯別字
參考答案
Talk of the town：Give a shout-out to our frontline medical staff!
Talk of the town：Public hospital
Answers, Talk of the town
Grammar：Provide, provided (that)
Answers, Grammar
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【明報專訊】■Game 1
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竹篙灣試場 考評局隔MON監考 確診檢疫DSE生可電熱線安排 當局增聘人手接線
康復考生憂再感染 在家備戰仍戴口罩
教局研加强學校檢測 復活節假期前公布
道聽圖說：烏克蘭
道聽圖說：10個認識烏克蘭的關鍵詞
人物例子庫：到處都有為個人神聖權利的奮鬥；如果不要這種奮鬥，那就是不道德。
時事中文：天星小輪文學史
文字定格：堅強冷靜的李慧詩是怎樣煉成的？——讀李慧詩《身上的每道傷疤》
道聽圖說：10個認識烏克蘭的關鍵詞(續)
視聽之娛：直面恐懼
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參考答案
Talk of the town：Give a shout-out to our frontline medical staff!
Talk of the town：Public hospital
Answers, Talk of the town
Grammar：Provide, provided (that)
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Answers, Game
竹篙灣試場 考評局隔MON監考 確診檢疫DSE生可電熱線安排 當局增聘人手接線
康復考生憂再感染 在家備戰仍戴口罩
教局研加强學校檢測 復活節假期前公布
道聽圖說：烏克蘭
道聽圖說：10個認識烏克蘭的關鍵詞
人物例子庫：到處都有為個人神聖權利的奮鬥；如果不要這種奮鬥，那就是不道德。
時事中文：天星小輪文學史
文字定格：堅強冷靜的李慧詩是怎樣煉成的？——讀李慧詩《身上的每道傷疤》
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