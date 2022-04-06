康復考生憂再感染 在家備戰仍戴口罩

在救世軍卜維廉中學讀中六的周秀萍說，年初起已甚少外出，不知自己如何感染病毒；又說雖然休息幾日就康復，但至今仍間中頭暈、難集中精神溫習。對於確診考生將可到竹篙灣特別考場應考，周認為有關安排有必要，稱中學生「讀了6年都是為了考DSE」，而現時即使留家亦有感染風險，設特別考場可保障染疫考生考試權利。

中學校長倡教局組織義工助監考

教育局呼籲學界協助竹篙灣監考工作，卜維廉中學校長洪楚英認為，若有學生須到竹篙灣應考，所屬學校有責任派員到上址協助。不過他續稱，教師或有身體狀况、在家需照顧長者等不同考慮，他相信不少義工願協助監考，亦有退休教師準備支援特別考場，建議當局可組織他們到竹篙灣考場工作。

疫下備試同學不安 教師製打氣影片鼓勵

今屆DSE充滿變數，考生難免不安。該校輔導主任殷佩貞說，一名中六生早前以電郵向她查詢DSE考務安排，她主動致電聯絡對方，言談間發現該學生習慣用力咬唇以忘記應試的不安。殷遂向對方建議合適紓壓方法，助其疏導情緒。校方稱，會定期上載教師打氣短片鼓勵中六生，又會與學生課後保持聯絡，暫約5名中六生須由社工或學校教師跟進輔導，與往年比較相關學生人數沒有明顯增加。

（新冠疫情）