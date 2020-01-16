竹篙灣試場 考評局隔MON監考 確診檢疫DSE生可電熱線安排 當局增聘人手接線

考評局：最多可容千名考生

麥勁生昨於港台節目《千禧年代》表示，考評局現正增聘人手，並與部門溝通抗疫的士安排，稱會盡量做到最好，「希望不會出現有人來電，但沒有人接線、或等很久也沒人接的情况」，亦會酌情處理遲到考生個案。他亦冀大眾明白考生於考試日早上發覺染疫，心情已很緊張，呼籲切勿濫用或「惡搞」熱線。

竹篙灣特別考場料最多可容納1000多名考生，麥勁生表示，目前檢疫的人士正逐步離開，騰出空間後，料月中起只供考生入住，相信可滿足需求；考評局亦正與教育局商討借用其他後備設施。他又表示，特別考場會分開兩區，予確診及正檢疫考生使用，所有考試房間平日會鎖上。他稱考試時，部分監考人員會監察考室實時錄像，「一個屏幕可監察10多個考生」，並盡量以不同角度留意考生情况。

吳寶城料小量考生到竹篙灣應考

確診或檢疫考生可選擇去竹篙灣考試，或申請成績評估，成績以第5級封頂。出席同一節目的學友社學生輔導顧問吳寶城建議所有考生事先規劃應對方案，擬定物資清單（見表），他稱由於現判斷應考與否的責任落於學生上，指學校考生可尋求老師意見，以估計採用成績評估的得分，「包括個人表現及校內師兄姐表現，才有個譜」。

吳寶城預料不會有大量染疫考生想到特別考場應考，「（染疫的）考生要覺得自己（DSE）成績好，但校內成績未必好好、覺得study break可有好大進步，才會覺得去考試較為有利」。

至於在一般試場應考的考生，考評局要求每早做快速抗原測試，並拍照記錄檢測結果。吳寶城建議考生亦可前一晚自行檢測，持續留意身體狀况。他說考生早前認為DSE有很多變數，影響溫習，惟當局現時大致落實本月22日如期開考，讓考生可專注備試。

（新冠疫情）