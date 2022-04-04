教育
智學公民 第26期

快問快答：唱國歌

【明報專訊】國旗、國徽和國歌均是國家的象徵，教育局2022年2月《國旗、國徽、國歌和區旗常見問與答》中，更新學校舉行升旗禮需注意的事項。你認識中國國歌嗎？

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