停面授期間被安排網課 調查：四成基層幼園生無法上網

九成家長：網課令子女專注力變差

社協在2月17日至3月21日以問卷訪問164名來自基層的幼稚園家長，不少家長反映子女網課期間遇到的困難與上網設備有關，例如需用手機上課但熒幕太小（52%）、沒有電腦設備上課（44%）、沒有足夠流動數據（42%）等。

網課亦影響學童學習及情緒，92%家長指子女專注力變差，88%稱子女學習變得不積極；另近七成家長指子女更常無故發脾氣，四成半說他們更頻繁與家人吵架。

住板間房的家長林太說，讀幼園高班（K3）的幼女每周上兩次網課，之前家中無電腦，女兒只可用手機上課，但網絡不穩定令女兒有時聽不清楚老師講課。她說自己知識水平不高，無法輔導女兒學業，功課就算「做不好、做不到」也要交回學校。林太又說，課堂期間要全程陪伴在側督促女兒專心上課，而長期網課令女兒情緒變差，常「頂嘴」、易發脾氣。

社協倡上網費津貼涵幼園生

基層學生可向學生資助處申請上網費津貼，優質教育基金亦撥款予公營學校購買流動電腦裝置供有經濟需要學生借用。社協說，相關支援僅涵蓋中小學生，但疫下不少幼園均需上網課，建議當局擴大計劃，資助清貧幼園學童家庭買電子學習設備及上網費；又建議教育局確立網上教育為幼園教育一部分，與學界制訂學童網課內容，並增加幼園財政及人力資源，確保學童有平等教育機會。