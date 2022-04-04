網上社工隊疫下「執仔」 連登上出帖盼惹共鳴

「一微^_^米支援隊」成立3年多

楊麗麗是香港青少年服務處「一微^_^米網上青年支援隊」社工，微米等於厘米的一萬分之一，她說希望在如此微小距離起步，逐點與網民建立關係。成立3年多來，他們會以團隊名義於連登出帖，如「一人一句歌詞表達你𠵱家嘅心情」、「拍拖遇過啲咩感情樽頸位？」等日常話題。楊指帖文主題與其他網民的帖無異，想與年輕人有共鳴、建立關係，不想刻意標榜社工身分，免令人覺得「有社工駐守」。

另一團隊成員、社工黃浩馳說，表面是social talk的帖文如「一人一個最有回憶的嘢」，「最後都會遇到年輕人想傾」，有人憶起家庭關係、有人懷念逝者，之後進一步向他們傾訴心事。不過，他們的社工身分亦曾被網民誤解，質疑是「社畜」、「同人傾偈就有糧出」，對此兩人一笑置之，又笑言可趁機介紹其支援服務。團隊亦會留意高危帖文，會關心「巴打無事嘛」，會留聯絡方法以備再聯繫。

在交友App以社工身分交流

最年輕網民13歲

團隊7名社工分散於不同平台，黃浩馳就在交友App Heymandi上表明網上社工身分歡迎交流，雖是交友App，但有人對網上社工感到好奇，主動match（配對）他聊天，更多人談及的是兩性關係話題，「分手不開心、交不到對象，有時又會提到學業問題」，他接觸過的網民年紀最小只有13歲。另有團隊成員主力透過電競平台、覆IG信息等，接觸不同組群的年輕人。

他們在前線觀察，年輕人普遍面對的問題仍大多圍繞家庭、前程，只是他們應對、求助方式不同了，楊麗麗稱現時人人機不離手，方便了，人同人關係卻因而疏離了，子女在家都在玩電話，不向身旁父母打開話匣子。黃浩馳認為，學業壓力沉重，社會奉行精英主義氣氛比以往更強烈，有年輕人說「讀不到大學就完全無用，人生沒有價值」，他試過向家長解釋，家長卻難接受兒子沒升讀大學。

疫下定期IG直播 連繫年輕人

團隊以往舉辦的實體興趣活動、面對面輔導，讓網上交流轉化成更深入會面，有需要時作轉介，不過第五波疫情爆發後，實體活動暫停，唯有定期IG直播、做網上興趣活動、線上圍爐小組，善用原有渠道，保持與年輕人連繫。

楊麗麗說，缺少見面機會，只靠網上信息來回溝通及慰問，「不多不少都有影響」，有時受限於通訊軟件的文字溝通，會被已讀不回，也不知道對方表情反映的最真實感受，但仍希望透過文字、Emoji（表情符號）連繫，讓青年知道有需要時，他們已經在旁。

明報記者