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智叻中文Smarties' 第494期

語文小錦囊

【明報專訊】俗話「民以食為天」，不少人以食為文，除了蘇東坡，當代亦有著名散文家愛談吃。梁實秋（1903—1987）在散文集《雅舍談吃》中，便描述了各樣美食，讓人邊閱讀邊食指大動呢！

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