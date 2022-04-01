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智叻中文Smarties' 第494期

時事中文：矽膠玩具惹安全憂慮

【明報專訊】七彩紓壓矽膠玩具（poppit）及可擠壓玩具（squeeze toy）近年深受歡迎，狂熱時期更可謂每個孩子都手執一件。然而，早前消委會測試這類玩具，發現部分未符合歐盟玩具安全標準要求。

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