教育
語文同樂 第569期

經典金句：善體親心 此時有子不如無

【明報專訊】許多人自誇對父母如何體貼、如何慷慨，卻往往單從個人角度出發；真正的孝道，是善體親心，能夠從父母的處境去理解他們的需要，體會他們的感受。◆

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