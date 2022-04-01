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2022年4月1日星期五
語文同樂 第569期
八大非本地生升4.6% 內地生續佔七成 嶺大副校：疫下傾向留亞
調查：八成基層童「暑假」無活動 近九成盼回校上課
應用學習虛擬展 可覽逾50課程資料
小息講場：談悶
小息講場：最悶時代 解讀無聊
陋巷日常：怎樣跟你們說那消失的聲音？
閱讀篇章：論說諾言——黃國彬〈說誓〉
潮看文史：混（wan6） 血（hyut3）
範文天空：「詩聖」杜甫，感人至深
經典金句：善體親心 此時有子不如無
時事中文：矽膠玩具惹安全憂慮
周圍「中」：獨食難肥
考考你答案
語文小錦囊
講故事：刷牙遊戲
範文天空：「詩聖」杜甫，感人至深
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【明報專訊】【杜甫】（712 - 770）
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八大非本地生升4.6% 內地生續佔七成 嶺大副校：疫下傾向留亞
調查：八成基層童「暑假」無活動 近九成盼回校上課
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八大非本地生升4.6% 內地生續佔七成 嶺大副校：疫下傾向留亞
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