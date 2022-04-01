教育
語文同樂 第569期

閱讀篇章：論說諾言——黃國彬〈說誓〉

【明報專訊】〈說誓〉藉諷刺人們輕易發誓，許下豪言壯語，卻隨即「轉軑」，忘卻諾言。文中的詞彙、論據、表達手法、乃至立意，均值得借鏡。

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