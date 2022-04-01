調查：八成基層童「暑假」無活動 近九成盼回校上課

家長憂學習進度 八成稱學校無支援

關學聯本月21至26日以問卷訪問505名家長及371名兒童，他們均來自基層。94%家長稱對子女提早放假感壓力，平均壓力值達8分（10分最高），當中近九成稱壓力主要來自需更多時間照顧子女。另外，約98%家長擔心子女學習情况，近八成稱子女就讀學校假期間沒提供補課、功課輔導班等學習支援。

基層家長陳太說，沒有為小孩安排假期活動，她擔心小孩的學業進度，經常見他們在家使用平板電腦，但不知他們用以做功課抑或打機，就此親子衝突頻生。她又說，學校提前放假令她要留家照顧小孩一日三餐，又要督促他們學業，失去時間做兼職掙錢幫補家計。

學生嘆無法玩 團體倡活動津貼

小五學生Anson稱，假期期間主要上網上補習班，亦會與朋友打機。他說，最期待在假期與朋友遊玩，但嚴峻疫情下無法外出，對突然放假感無奈。他又說，近期每天留在家中，令自己運動量變少，亦因常用電腦令眼睛易不適。

關學聯表示，基層兒童長期留家及面對熒幕，易令他們感孤獨，影響情緒健康，建議當局向基層兒童提供津貼，讓他們參與補習班、課外活動等，支援他們學習及身心發展需要。關學聯亦建議政府或學校，在復課後為兒童做全面健康檢查，及早識別及跟進因特別假期而情緒受困擾的兒童。