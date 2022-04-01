八大非本地生升4.6% 內地生續佔七成 嶺大副校：疫下傾向留亞

特首林鄭月娥前日提及，近月香港人才流失是「一個不爭的事實」，但稱教資會8間資助大學中，非本地生數字「有增無減」。她說，目前海外學生疫下難成行，非本地生以內地學生為主，但仍可反映本港對優秀人才和學生具吸引力，「深信香港是一個匯聚人才的地方」。

教資會回覆本報稱，本學年臨時數字顯示，八大有20,389名非本地學生就讀副學位、學士、研究院課程（見圖），較去年的19,488名錄4.6%升幅；今學年內地生佔非本地生約七成，佔比維持多年水平。

翻查教資會自2012年統計，2012/13學年非本地生人數為13,661，隨後每年均上升；10年間非本地生人數增長為49%。但疫情爆發後的2020/21學年，非本地生人數升幅一度收窄至1.4%，共19,488非本地生在港升學。

嶺大碩士 非本地生申請增3倍

嶺大副校長、林文贊比較政策講座教授莫家豪說，兩年多來疫情席捲全球，過去內地生或因外國疫情嚴峻、防疫政策不及內地嚴格，且擔心遭歧視，遂有意在亞洲升學，香港、日本、新加坡受他們青睞。莫家豪認為，疫下優秀非本地生來港升學情况不跌反升，該校今年碩士課程的非本地生申請較去年多3倍、博士課程則按年多兩成，大部分為海外地區的學生。他相信本港院校在課程種類、對學生支援配套、獎學金等，可吸引各地學生。

教資會：續推國際化 增內地連繫

教資會表示，理解本學年海外招生情况受疫情影響，入境管制及衛生風險大大擾亂海外學生到港學習計劃；各大學透過網上平台和虛擬國際教育博覽會等新途徑，在疫情困境下致力招收非本地學生。教資會又稱，在2019至22年的3年期內，撥款2300萬元予大學校長會，向外推廣香港高等教育，吸引非本地生來港就學；會繼續以不同形式加強推展國際化，以及加強與內地連繫。