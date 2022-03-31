教育
常識天下 第244期

真假fun一fun：馬來西亞天然色彩糕點

【明報專訊】來自馬來西亞的Miss Alien即使在「美食天堂」香港生活6年，但仍十分想念家鄉的食物，包括各式各樣顏色繽紛的糕點。她說，這些糕點在馬來西亞、新加坡、泰國等南洋國家一帶都很常見。

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