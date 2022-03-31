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2022年3月31日星期四
通通識 第747期
染疫女生聞DSE撤考方案…… 錯愕，振作，續劏房中備試
DSE「隔離考場」料人手緊 倡每校派教師任考務員
跟隨政府 港大「疫苗通」4．30收緊
疫下學童「新常態」
時事議題：疫下學生健康
時事議題：答題指引
概念解碼：社交距離措施
爆point大全：串流及直播平台對青少年發展的影響
觀點與角度：核能天然氣應納「綠色能源」？
新聞有常識：夏令時間
真假fun一fun：馬來西亞天然色彩糕點
自理常識：有禮吃飯
每周一圖：像熒光筆的灰喉山椒鳥
時事議題：答題指引
【明報專訊】．新聞議題：疫下兒童及青年健康
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染疫女生聞DSE撤考方案…… 錯愕，振作，續劏房中備試
DSE「隔離考場」料人手緊 倡每校派教師任考務員
跟隨政府 港大「疫苗通」4．30收緊
疫下學童「新常態」
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爆point大全：串流及直播平台對青少年發展的影響
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