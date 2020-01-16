DSE「隔離考場」料人手緊 倡每校派教師任考務員

【明報專訊】教育局正探討為新冠確診者或密切接觸者設中學文憑試（DSE）特別考場。考評局秘書長魏向東早前與校長視像會面時提及，特別考場所需人手一定較去年多，認為比較可行是邀請每間參與學校推薦一至兩名教師做特別考場的考務人員，解決人手問題。津貼中學議會主席劉振鴻稱，該工作涉及衛生風險，不適合指派某些教師參加，但按以往經驗，相信透過呼籲，社會及學界都會有熱心人幫考生，因此他不太擔心。
劉振鴻：涉衛生風險不宜指派
教育局長楊潤雄早前稱，會優先考慮為密切接觸者安排考試，至於確診者，會考慮隔離中心容額、對監考員以至社區的風險等因素。魏向東日前指，去年所設的竹篙灣檢疫考場非為確診考生，而是為大廈圍封或列為密切接觸者等無徵狀考生而設，最終7人在竹篙灣考試。
考評指難集中竹篙灣應考
魏向東稱，今年疫情比去年嚴重得多，無法知道需為相關考生預留多少試場，倘要在竹篙灣檢疫中心預留大量空置房間供考生一面隔離一面考試，多個政府部門包括衛生防護中心、民安隊等都要協助，工作非常繁複，他又指Omicron傳播性極高，病毒或殘留物件並具傳染性，工作人員亦有染疫風險。
特別考場人手方面，魏向東稱考評局去年獲學校議會及校長會幫助，招募退休教師於竹篙灣監考，但今年染疫及檢疫人數大增，校內監考人手已很緊張，加上今波疫情傳染力、風險高，今年未知可否招募足夠人手。