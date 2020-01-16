DSE「隔離考場」料人手緊 倡每校派教師任考務員

劉振鴻：涉衛生風險不宜指派

教育局長楊潤雄早前稱，會優先考慮為密切接觸者安排考試，至於確診者，會考慮隔離中心容額、對監考員以至社區的風險等因素。魏向東日前指，去年所設的竹篙灣檢疫考場非為確診考生，而是為大廈圍封或列為密切接觸者等無徵狀考生而設，最終7人在竹篙灣考試。

考評指難集中竹篙灣應考

魏向東稱，今年疫情比去年嚴重得多，無法知道需為相關考生預留多少試場，倘要在竹篙灣檢疫中心預留大量空置房間供考生一面隔離一面考試，多個政府部門包括衛生防護中心、民安隊等都要協助，工作非常繁複，他又指Omicron傳播性極高，病毒或殘留物件並具傳染性，工作人員亦有染疫風險。

特別考場人手方面，魏向東稱考評局去年獲學校議會及校長會幫助，招募退休教師於竹篙灣監考，但今年染疫及檢疫人數大增，校內監考人手已很緊張，加上今波疫情傳染力、風險高，今年未知可否招募足夠人手。