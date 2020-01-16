染疫女生聞DSE撤考方案…… 錯愕，振作，續劏房中備試

書桌讓妹妹 碌架牀聽課操卷

住在深水埗200多呎劏房，翠栩一家四口近日為避疫甚少外出。長期網課的日子，身為家姐的翠栩，把房內唯一書桌讓給讀小六的妹妹；自己則瑟縮在碌架牀下鋪，平日自顧「刨書」、聽課和操卷，也不忘照顧妹妹，督促她上課別分心。翠栩稱，每當溫到腦閉塞時，就躲進廁所換個場景繼續溫，笑說這是專心背誦文言文的秘訣。

翠栩自言出身草根，談到父親做運輸，每晚收工回家汗流浹背，疫下工作量大減，不禁哽咽起來，說從小就知掙錢不容易。翠栩中四時就到快餐店兼職打工，儲下的零用錢都用來買練習，旁人都去補習，她怕白花學費而卻步，內心亦默默定下目標，望入讀大學會計系，日後找份收入穩定的工作。

睹父辛勞哽咽 中四兼職買練習

上月底翠栩和家人先後染疫，她躺在病榻上，得悉當局暫定DSE於4月22日開考，最壞打算會因應疫情取消，改用成績評估，令她頓時錯愕不已，連續幾晚在被窩淌淚。不消三數天，她病毒檢測轉為陰性，康復期間慢慢接受考試安排存變數，心中自勉「樂觀是希望的明燈」，提醒自己振作。

內地來港英文「變落後」 補課追趕

現在發憤讀書的小妮子，亦曾經歷低潮。翠栩說，在她中一那年，家人決定全家由內地搬到香港。她猶記得，中一上學期在內地念書，英文成績不俗，全級排名前列，未曾擔心；惟下學期來港，辦中學插班手續時需測試英文程度，發現連題目也看不懂，自此對英文失信心。

升高中後，她眼見DSE逼近，老師並沒放棄她和一班英文底子弱的同學，又陪伴操練佔分最重的聆聽卷，使她決心惡補英文，更喜見英文聆聽首次及格，今學期更獲學校發獎學金，「好想把握每個機會，現在擺最多時間在英文科」。距DSE尚餘不足一個月，她逢周末在家吃過晚飯後，仍花兩小時埋首案頭，參加學校的網上英語補課，至晚上10時。

老師：網課難知學生吸收 致電打氣

廠商會中學英文科主任鄧美儀教導翠栩數年，她說，每周合共數小時的英文課，是不少基層學生浸淫在英語語境的機會，對學生的自律發憤感欣慰；無奈疫下轉網課，難了解學生吸收程度，對學生感抱歉。但她不時致電學生，望逐一了解學習情况，亦想送上關心，「希望為他們打氣，鼓勵他們為追夢而努力，永不言敗」。

明報記者 鄧佾文