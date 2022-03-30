港大新冠污水監測項目奪日內瓦展金獎

城大奪22獎 港校最多

奪金的港大項目亦包括「3D打印人工珊瑚礁盤」，是運用3D黏土打印技術及環保陶土製作人工珊瑚礁盤；「光照觸發釋藥系統」，是將藥物遞送至眼內病變部位，輔以綠光照射觸發眼部釋藥，有效治療視網膜母細胞瘤。

城大有22個項目於同一展覽獲獎，稱是連續兩年港校之冠，包括1項評審團嘉許金獎及6項金獎。獲評審團嘉許金獎的為「高功率霧水發電機」，擁有以霧水轉電能的最高效率紀錄，提供可持續、低成本的環保發電方案。

中大於同一展覽獲17獎，其中4個為金獎，包括由醫學院院長陳家亮、內科及藥物治療學系教授黃秀娟統籌，利用糞便細菌生物標記物作為自閉症的非入侵式檢查工具。理大則奪6獎，包括精密工程講座教授研發的中國探月任務（嫦娥三號及四號）專用相機指向系統。