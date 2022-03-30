七成教師不撐4．19復課 教聯會調查：85％認為要看確診宗數

教局：有人擔憂 有人想盡快復課

教育局回覆稱，就面授課安排正與教育界保持溝通，並會視乎未來幾周疫情發展及相關情况再公布。局方稱，就恢復面授安排或許眾說紛紜，除了教師，辦學團體、法團校董會、校長、家長和學生都有很多意見，「有的希望可以盡快全面恢復校園生活，有的或許仍擔心當中的風險」，局方必會小心考慮並作專業決定。

教聯會上周四（24日）至本周一做問卷調查，獲1348名中小幼、特殊學校教職員等回覆。對於當局最近收緊學校全日面授課條件，包括全體教師須打兩劑疫苗、已打兩針學生比率達九成，調查顯示36％受訪教師同意相關安排，而兩成教師認為全校九成學生已打一針便可全日返學（見表）。

教師關注日後學校有確診停課否

有教師於調查反映對復課及學校防疫工作安排存疑，包括倘有確診個案時，是否仍需全校停課消毒、為期多久、染疫師生須隔離多少天，以至師生在上課日須否做快速測試等。教聯會副主席、教育界立法會議員朱國強促請當局盡快更新內容滯後的《學校健康指引》。

七成教師撐DSE設特別考場

另外，中學文憑試（DSE）筆試暫定下月22日開考，逾半教師支持如期開考。逾七成受訪教師倡設特別考場供確診或密切接觸者應考，38％教師認為應安排專車接送相關考生。

教聯會副主席、選委會界別立法會議員鄧飛建議當局應盡快公布考試細節，包括一旦有考生完成考試後才發現對病毒測試呈陽性，同場考生有何安排；又建議為設試場的學校提供清潔指引及津貼。

教育局稱，教聯會調查顯示不少教師認為應為受疫情影響的考生設立特別考場，局方歡迎他們對有關可行性研究表達正面意見。

另外，浸大昨去信教職員及學生，稱下月21日起可恢復實驗室等學習活動，如活動要脫口罩，參加者當天須持陰性快速測試證明。至於其他教學活動維持網課形式，直至學期結束。