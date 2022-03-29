Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
教育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
新冠疫情專輯
大灣區
偵查報道
圖片看世界
教育
2022年3月29日星期二
星笈中文 第059期
Med Can傳結業 「中大人」排隊溫舊夢 員工稱未接通知 不捨學生或合資接手
伍宜孫飯堂本月停運 NA Can獲校友接手
教局鼓勵拍片寫信謝醫護
都大設熱線中心支援醫局
文言遷移：上兵伐謀，其下攻城──指定文言學習材料中的三線戰事
文言遷移：指定材料 三戰事評說
星笈秘技：卷三常犯錯誤（下）
實用寫作：改善現况的意見書——須言之有據 委婉得體
實用寫作：書寫策略
文言遷移：上兵伐謀，其下攻城──指定文言學習材料中的三線戰事
prev
next
【明報專訊】「上兵伐謀，其下攻城」，意思是：
上 / 下一篇新聞
Med Can傳結業 「中大人」排隊溫舊夢 員工稱未接通知 不捨學生或合資接手
伍宜孫飯堂本月停運 NA Can獲校友接手
教局鼓勵拍片寫信謝醫護
都大設熱線中心支援醫局
文言遷移：上兵伐謀，其下攻城──指定文言學習材料中的三線戰事
文言遷移：指定材料 三戰事評說
星笈秘技：卷三常犯錯誤（下）
實用寫作：改善現况的意見書——須言之有據 委婉得體
實用寫作：書寫策略
Med Can傳結業 「中大人」排隊溫舊夢 員工稱未接通知 不捨學生或合資接手
伍宜孫飯堂本月停運 NA Can獲校友接手
教局鼓勵拍片寫信謝醫護
都大設熱線中心支援醫局
文言遷移：指定材料 三戰事評說
星笈秘技：卷三常犯錯誤（下）
實用寫作：改善現况的意見書——須言之有據 委婉得體
實用寫作：書寫策略
prev
next
相關新聞
文言遷移：指定材料 三戰事評說