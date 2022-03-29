Med Can傳結業 「中大人」排隊溫舊夢 員工稱未接通知 不捨學生或合資接手

明報記者 黃焯謙

提到Med Can，即使非中大畢業的人也可能想到該店「名物」檸檬批。不過疫下學生在家上網課，不少職員亦在家工作，飯堂顧客大減，Med Can現時只做午市生意、賣雙餸飯，檸檬批暫不供應。

雙餸飯選擇多 可揀「是但」

與其他中大飯堂相比，Med Can雙餸飯菜式選擇多，達10款以上，其一名為「是但」。Med Can員工威哥說，該選項屬其主意，「諗住無所謂每樣（餸菜）一啲，你咪食多幾樣嘢，開心吖嘛」。多給顧客飯菜，難道老闆不會不滿？威哥爽快道：「我沒有理會他，我不知他知不知道，有生意就行了。」他又說，學生若提出要多些飯菜，他都願多盛一點，「最重要食得開心」。

威哥主要負責午飯時段在雙餸飯櫃枱，為買飯的人夾菜盛飯。他形容，中大生一直「好乖」、友善，「好少見到無禮貌（學生），好少，真的好少」。曾在其他食肆工作的他說，在外打工「很少可與客人傾偈，一句起兩句止」，彼此關係難如他在大學與學生般親近，如此環境令他做得開心，一做16年。

沈祖堯是常客 段崇智「沒怎麼見」

對於雙餸飯的選擇，Med Can廚師黃先生說，「老闆要求高一點，有較多款式讓人選擇」；老闆又願出錢為學生提供質素較佳食物，儘管近年食品來貨價升，但飯堂加價幅度輕微，疫情期間更「蝕做」。黃又說，前校長沈祖堯也是Med Can食客；而現任校長段崇智「反而這個沒怎麼見過」。

為吃早餐搬宿舍 校友：如失回憶

中大校友莫小姐昨相約大學同學專程到Med Can回味雙餸飯。她說，以前偏愛該店早餐，「好似朝早吃到Med Can早餐，那天會開心一點」。讀書時為方便到Med Can用膳，她更特意申請搬到較近該店的宿舍。她說，中大不少事已變得不同，昨日回校感到「detached」（分離），想到日後或無機會再吃Med Can早餐，感覺猶如又失去部分大學回憶。

中大：準備按程序公開招標

中大回覆稱， Med Can膳堂承辦商合約將於本年屆滿，大學商務組正準備按一般投標程序公開招標。校方稱，明白疫情期間校內各膳堂營運皆受一定影響，大學商務組已向轄下膳堂提供水、電費及管理費減免措施，期望與承辦商共渡時艱。