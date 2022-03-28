教育
常識學堂 第240期

今期流行：樂樂‧黑黑

【明報專訊】情緒就像太陽光線一樣，有光明亦有陰暗。我們有正向的一面，也有憤怒、悲傷，甚至妒忌等負面情緒。當負面情緒出現，我們可以先做喜歡的事，放鬆心情，或找人傾訴，盡情把感受說出來。

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