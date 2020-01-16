教育
常識學堂 第240期

STEAM足迹：6G信息迅速送出

【明報專訊】手提電話是我們不可或缺的必需品，可以即時傳遞信息、致電別人，也可看短片，甚至上網課、舉行網上會議，原來這一切背後，得靠有效讓信息快速傳輸和接收的天線、無線傳輸技術呢！

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