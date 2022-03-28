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2022年3月28日星期一
智學公民 第25期
留家網課…… 難倒SEN女兒，難倒散工媽媽
小學推VR 師生「元宇宙」上堂
嶺大慰問報讀生 隨機致電數百人
尼克遜訪華50年 白宮無紀念活動
公民點對點：中美經濟角力
公民點對點：參考答案
知識寶庫：中國推普運動（zhōng guó tuī pǔ yùn dòng）
圖看議題：本港再工業化
活動巡禮：「膽粗粗」學做網店老闆
焦點新聞：港產植物豬肉 連鎖店快上架
新聞解碼：香港地震了
答案
STEAM足迹：6G信息迅速送出
今期流行：樂樂‧黑黑
偵探M.A.D. 不適時請揚聲
公民點對點：參考答案
【明報專訊】(1) A
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留家網課…… 難倒SEN女兒，難倒散工媽媽
小學推VR 師生「元宇宙」上堂
嶺大慰問報讀生 隨機致電數百人
尼克遜訪華50年 白宮無紀念活動
公民點對點：中美經濟角力
公民點對點：參考答案
知識寶庫：中國推普運動（zhōng guó tuī pǔ yùn dòng）
圖看議題：本港再工業化
活動巡禮：「膽粗粗」學做網店老闆
焦點新聞：港產植物豬肉 連鎖店快上架
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