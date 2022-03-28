教育
智學公民 第25期

公民點對點：中美經濟角力

【明報專訊】1971年4月中國邀請在日本名古屋參加世界錦標賽的美國乒乓球隊訪問北京，被稱為「乒乓外交」，並終結中美兩國20多年的人員交往隔絕局面。惟近年中美關係惡化，雙方經濟合作亦出現不少衝突。

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