教育
智學公民 第25期

尼克遜訪華50年 白宮無紀念活動

【明報專訊】2022年為美國總統尼克遜訪華暨《上海公報》簽署50周年，中國外交部2月初宣布中美會有一系列活動紀念，但美國政府至今並無動靜。白宮發言人亦稱無針對尼克遜訪華50周年發聲明的計劃。

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