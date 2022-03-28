小學推VR 師生「元宇宙」上堂

有別於VR技術主要是個人與內容互動，「元宇宙」技術能以VR技術或配合AI，多人同時連線做沉浸式科技學習。中華基督教青年會小學近日設立「5G元宇宙智慧校園」，校內建設智慧教室、運動中心，應用元宇宙科技。

12套器材 學生輪流借回家

目前學校添置了12套元宇宙所需器材，供學生趁停課日子輪流借用回家，進入元宇宙課堂。校長程志祥稱，他們不用回校園，都可於課堂互動及討論，甚至可延伸互動學習至世界各地，與不同地域學生一同學習。

校方稱，藉元宇宙技術，學生亦有機會「置身」各種學習場景，如肯尼亞草原、印尼水底世界、馬來西亞森林等自然環境；更可將遙不可及的場景拉近，如體驗太空漫步等。程志祥說，校方旨在協助學生認識創科世界，讓學童從小就有能力掌控科技的好處，而非被科技控制；亦培育學童不僅接收，更可於學校認證的「元宇宙」內發揮創意，以自己意念做創作。