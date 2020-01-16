留家網課…… 難倒SEN女兒，難倒散工媽媽

俐俐在2020年經醫生評估，確定患上過度活躍症、讀寫障礙及語言發展遲緩，需服藥改善。鍾女士說，在校上課時俐俐被安排坐近老師的座位，但她仍坐不定，不時踎在座位下，或在抽屜畫畫。她又稱，女兒中文較弱，或讀不懂篇幅較長的文章，需課後輔導。

女患多項SEN需「助教」

母留家無暇兼職補生計

疫下面授課暫停，督促俐俐學習的工作全落在鍾女士身上。鍾陪女兒上課除確保她認真聽課，同時為她擷取網課熒幕圖片，好讓趕不及抄筆記的俐俐記低課堂內容。課後溫習亦消耗鍾一番氣力，她說有時問俐俐課業問題，但女兒不回應，着她朗讀課文又不作聲，「你見到她不出聲，我們做家長的好嬲、會發脾氣」。

兼顧丈夫長期病醫療費妻：染疫停工「手頭好緊」

鍾的丈夫患長期病無法工作，僅剩她扛起掙錢餬口的重擔。不過網課期間她要照顧在家學習女兒的起居飲食，令其做兼職時間減少，而她月初確診新冠病毒，在家隔離兩周無法外出工作，本月收入減半。她說現時「手頭好緊」，要應付日常支出及丈夫醫療開支；又稱丈夫擬申請綜援，但她認為不能長期依靠政府援助，上班掙錢較實際。

民社服務中心社工蘇蟬恩說，疫下網課令SEN學生困在家中，易因小事發脾氣，情况嚴重者有破壞行為，如推倒家中儲物櫃、掃跌雜物等。近日學生提早放「暑假」，有家長認為「鬆一口氣」，毋須替子女學業操心。蘇說就相關家庭需要，中心為學生安排義務網上功課輔導班，並向家長提供情緒輔導及正向管教方法。

社工：SEN生困家易發脾氣

「暑假」助家長鬆口氣

教育局回覆稱，暫停面授課堂期間學校透過不同方式支援SEN學生，包括定期聯絡他們家長，了解學生在學習及情緒上的需要和變化，為學生提供合適學習材料及調適課業，並與家長共同檢視學生進度；亦有聯絡外購服務的機構跟進暫停面授課期間及回復面授課後支援服務的安排等。

教局：網上資源助家長教師

局方又稱，特別推出了網上資源協助家長和教師引導SEN學生掌握更多在家學習及社交適應的技巧；當局亦與學校的特殊教育需要統籌主任保持溝通，提醒學校要了解SEN學生的學習情况及情緒表現，並定期聯絡家長，在不同階段檢視及調整支援策略及內容。