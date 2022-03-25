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2022年3月25日星期五
智叻中文Smarties' 第493期
公民科刊達標示例 教師：不知得分 盼公布分數線不及格樣本 考局：年年臨界分數不同
確診者能否考DSE 教局：考慮隔離中心容額
未打針會否不准上學 楊潤雄：受教育是權利
名家學堂：寫作家族寫未央
名家學堂：字的癮 提筆一二代
浮城絮語：從《二月廿九》與《940920》 談「記憶」與「犧牲」
閱讀篇章：如何刻劃內心變化？——芥川龍之介〈橘子〉
名家書簡：戰友，要知進退啊！
字旅行間：導．遊人（六）
時事中文：疫下外出減 留家運動
答案
周圍「中」：有早知 冇乞兒
語文小錦囊
成語故事：未雨綢繆
時事中文：疫下外出減 留家運動
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【明報專訊】自第五波疫情收緊社交距離措施，球場、體育館、游泳池等設施久封不開。同學長期留在家中，減少外出運動，對身體、情緒皆有影響。同時也有很多機構提倡在家運動，保持適當運動量。
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公民科刊達標示例 教師：不知得分 盼公布分數線不及格樣本 考局：年年臨界分數不同
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