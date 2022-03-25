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智叻中文Smarties' 第493期

時事中文：疫下外出減 留家運動

【明報專訊】自第五波疫情收緊社交距離措施，球場、體育館、游泳池等設施久封不開。同學長期留在家中，減少外出運動，對身體、情緒皆有影響。同時也有很多機構提倡在家運動，保持適當運動量。

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