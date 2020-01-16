確診者能否考DSE 教局：考慮隔離中心容額

去年DSE考評局在竹篙灣檢疫中心為檢疫考生安排考試。楊昨稱，今年初當局曾考慮再有相關安排，但及後每日確診逾萬宗，隔離設施緊張，當時難以承諾為密切接觸者提供同樣安排；近日疫情趨緩和，當局有空間研究設立特別試場。

難每區設特別試場 擬讓檢疫考生住隔離中心

他說，特別試場不能影響其他考生，且不可對監考員及社區構成風險，若有相關安排，「無可能每日讓他（特別試場考生）去試場又返回家中」，亦不可能每區設特別試場。他稱，當局正構思讓考生入住隔離中心並考試，隔離期結束才回家，當中涉及隔離中心住宿、監考等安排。

過去兩屆疫下DSE，確診者不得應考。楊說確診考生若身體不適仍應考會有很大壓力，監考員亦有風險，故當局以往沒為確診考生安排考試。至於他們今年能否應試，楊說要考慮隔離中心容額、疫情風險等因素。他提到，若考生赴考前快速測試陽性，當局難為他們安排閉環交通前往隔離中心，對考生當日能否考試「有疑問」。

津中議會倡疫情回落始考慮特別試場

津貼中學議會主席劉振鴻說，若每日確診維持過萬宗，或將有很多屬緊密接觸者的考生，屆時交通接送、監考等都有困難；且Omicron傳染力強，要考慮特別試場對監考員的風險。他說，現時隔離設施應用以幫助有生命危險者，待確診數字進一步回落，騰出更多隔離設施，可再考慮助有需要考生到隔離中心應考。他又說，以前有學生抱恙赴考，結果表現「跌watt」，而染疫學生身心均不在狀態，認為即使有特別試場安排亦不應強行應考，宜向考評局申請「科目評審成績」。