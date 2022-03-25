公民科刊達標示例 教師：不知得分 盼公布分數線不及格樣本 考局：年年臨界分數不同

考評局去年7月公布公民科樣本試卷，邀請中五生參加保密的樣本試卷先導測試。昨日公布的「達標」學生表現答卷示例取自該測試，​​涵蓋3大題共10條題目，不包括多項選擇題。

公民科樣本試卷有考題問及《港區國安法》，舉例其中一條3分題，要考生以參考資料說明如何釋除國安法疑慮。有考生寫上「國安法保持香港特別行政區的繁榮和穩定」、「銀行體系沒有明顯的資金流失」等（見圖）。此答案屬「達標」，但不知所獲分數。

教師稱「達標」描述空泛 教學作用不大

公民科教師陳智立認為，現時已發布樣本試卷、評卷參考、學生表現示例，此舉是好，但看畢後仍不太清楚何謂達標，假設取得一半分數屬達標，「6分題拎3分是達標，取4分、5分、6分都達標，有關達標學生示例是取得多少分？」

陳智立稱，以往通識科有1至5級的學生表現示例，而公民科只有達標示例，沒有不達標示例。他期望未來有其他樣本試卷，邀請更多教師參與評卷。至於考評局公布公民科「達標」描述，包括考生可展示對科目涵蓋之重要知識具基本理解、應用相關知識對當代課題作基本分析等。陳智立認為描述空泛、方向性，對前線教學作用不大。

考評局回覆稱，公民科採用水平參照模式匯報結果，並設有一套「達標」的等級描述，以說明該等級的水平要求。與其他DSE科目一樣，每年公開考試的考生能力及表現均不盡相同，加上試題難度和題數等或有不同，故每年各科不同等級臨界分數均有差異，公布有關分數易引起師生和公眾誤解。

疫下未知內地考察詳情 倡盡快公布準備

此外，公民科本學年中四級推展，設內地考察。陳智立相信大部分學校會安排學生中五時去內地考察，惟現時新冠疫情下未知安排，期望教育局盡快公布詳情，因安排涉及學校行政、教師人手編配等，需預早準備。