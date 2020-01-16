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通通識 第746期

生活看通識：NFT

【明報專訊】NFT（非同質化代幣）近年成為明星熱捧的潮流，不少明星推出自家NFT系列作品，部分火速被炒至天價。NFT被指能以另一形式發表作品，但亦引起侵權質疑。

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