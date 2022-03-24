教育
通通識 第746期

議題close up：生死教育

【明報專訊】死亡距離我們很遠嗎？陳培興（阿興）是生死教育導師和殯葬禮儀師，以自身的工作經歷提醒同學「人生是期間限定的旅程」，切記珍惜眼前人。

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