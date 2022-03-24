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2022年3月24日星期四
通通識 第746期
供確診DSE生赴考 教局研設「特別試場」
林鄭回應暫緩全民強檢：徵校舍非早放暑假唯一理由
中大醫學院外展隊 赴大嶼為居民打針
時事懶人包：醫療垃圾山
時事點對點：江蘇「鐵鏈女」事件
影視看通識：失靈腦朋友——交友機械人是人際關係的出路/末路？
圖表拆解：公立醫院內科病牀住用率
議題close up：生死教育
生活看通識：NFT
新聞有常識：總統的演說
真假fun一fun：走進紀念館認識歷史
自理常識：袋子傘子怎樣拿？
每周一圖：米埔常客斑麗翅蜻
時事點對點：江蘇「鐵鏈女」事件
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【明報專訊】近月備受爭議的江蘇徐州市豐縣「鐵鏈女」事件（又稱「徐州八孩母親事件」，令內地拐賣婦孺惡行再成各界焦點。
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供確診DSE生赴考 教局研設「特別試場」
林鄭回應暫緩全民強檢：徵校舍非早放暑假唯一理由
中大醫學院外展隊 赴大嶼為居民打針
時事懶人包：醫療垃圾山
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自理常識：袋子傘子怎樣拿？
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供確診DSE生赴考 教局研設「特別試場」
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