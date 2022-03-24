林鄭回應暫緩全民強檢：徵校舍非早放暑假唯一理由

被質疑浪費學校教學進度

特首：要暫停上學以減人流

翻查林太在上月22日記者會開場發言，她當時稱調整暑假安排可讓各界集中精力抗疫，亦讓政府充分利用校舍作檢測、隔離或學生疫苗接種中心；待兩三個月後疫情緩和，學生可安心回校上課。政府上月底起派員到訪學校，視察校舍是否適合用作檢測場地，截至月初教育局已檢視500多間學校。

林太昨稱，如果推行全民強檢需大量檢測場地，而學校分佈廣、校舍地方較寬敞，但此非學校提早放暑假唯一原因。她續稱，減人流是社交距離措施的最重要目標，「一百幾十萬名學生每日上學，與要縮減人流的目標背道而馳」；又說若學校現繼續網上學習，到7月學生就放暑假，會令他們在本學年少了很多在校學習時間，形容調動學校假期的決定「艱難」。

她亦引述資助小學校長會名譽主席張勇邦稱，停課讓小學生避免搭公共交通工具時受感染，學校亦可趁假期提升學童接種疫苗比率。

朱國強：染疫師生眾 提早暑假可截傳播

教育界立法會議員朱國強說，今次特別假期前多間學校有教師或學生染疫，認為有需要提早放暑假，以截斷病毒傳播，否則疫情可能更嚴重。他又說，有家長反映網課學習效能不及面授課，而現時學生雖放假休息，但之後待疫情放緩，可爭取更多時間讓學生回校上面授課。