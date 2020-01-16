供確診DSE生赴考 教局研設「特別試場」

選委會界別立法會議員鄧飛昨在特首答問會，問特首林鄭月娥有關確診DSE考生的考試安排。林鄭說，教育局正研究能否讓確診考生應考，又說去年檢疫者入住竹篙灣設施，數名DSE考生要在上址考試，但現時檢疫人數多且分散，不易處理。

教局：前提不可成社區防疫漏洞

教育局稱，去年在竹篙灣檢疫中心應考的安排是多個政府部門、考評局協調的成果，而考生均為強制檢疫者，並沒確診。局長楊潤雄昨稱，希望大家明白特別考試安排非常複雜，非單純一個簡單行政決定或硬件設置問題，涉及保障考生及監考員健康等因素，「不能因為想滿足個別對參與考試的期望，而罔顧學生本身及其他考生的健康，或社會的疫情風險」。

中學校長會主席連鎮邦稱，若當局有足夠資源，可安排檢疫考生在考期內入住特定設施及考試，情况與去年竹篙灣試場類似。他又說，往年確診考生應休息及接受治療，但Omicron容易感染，盼當局今年「特事特辦」，讓健康情况許可的染疫考生，獲家長同意後亦可入住指定設施及考試。

乘公交赴考增傳播風險

梁子超：可考慮入住隔離營考試

呼吸系統科專科醫生梁子超稱，現有不少人在家隔離或檢疫，當局難以為相關考生安排安全赴考的交通，但可考慮讓他們入住隔離或檢疫營並應考。他說，倘保持空氣流通、監考員與考生保持適當距離、所有人戴好口罩，防疫問題不大；又說當局可派50歲以下、打齊疫苗者到特別試場監考，他們即使染疫，風險亦較低。

全港學校4月下旬起分階段恢復半日面授，教育局昨收緊學校申請全日面授的要求，由原本全校師生完成接種比率達七成滿14天，改為學校全體教職員要完成接種第二劑疫苗、已打兩針的學生人數也要達全校九成。倘僅部分級別達標，相關級別亦准上全日課；學校可安排個別符合要求的學生在另外半個上課日參與非學術活動。楊重申，尊重學生接受教育的權利，故到現時為止沒有要求學生要打針才能回校上課。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷昨在港台《千禧年代》表示，按現時接種計劃及進度，3至11歲兒童的第二劑疫苗接種率在下月中達九成機會不大，政府若確定恢復面授課，應考慮配套安排，如減少上課節數、小班教學等。港大感染及傳染病中心總監何栢良在商台《在晴朗的一天出發》稱，政府不應讓未完成基本接種或患有嚴重病患的學童回校上課。