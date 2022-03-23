港大推身心小挑戰 助學生疫下鍛煉品格

助善用親子時間 紓家長情緒

葉說，以往家長將部分教導子女工作「外判」學校，惟疫下全日網課，若學生居住環境較差，如家長毋須上班，親子間易起衝突。他又說，停課對有特殊教育需要（SEN）學生及其家長影響更甚，學生學習進度不理想，家長亦可能過度緊張致神經衰弱，中心曾接獲家長擬與兒子輕生的個案。

為了讓小學生與家長過有意義「暑假」，中心推出「身心守護隊@6weekchallenge」。項目為期6周，參與學生可每周接受小挑戰，例如記下感恩的事、欣賞大自然等，部分任務可與家人一同挑戰（見圖），完成後學生以文字或圖畫記下感受。葉說，補充學生的學科知識現有很多途徑，項目着重兒童身心靈培訓，盼以小挑戰獲得生活新經驗。

根據網頁介紹，項目理念以正向心理學24個品格強項的美德為主題，每項小挑戰與不同品格強項有關。挑戰大多不費力，學生容易做到。葉說，若挑戰內容太難例如學跳芭蕾舞，資源較少的家庭未必做到；又說學生倘在生活小事付出努力，已能帶來很多改變。小學生與家長可免費參與項目，詳情可瀏覽網頁：6weekchallenge.hku.hk/