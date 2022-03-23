中學全日面授門檻 擬升至九成接種 校長憂復課風險 稱視情况續網課

教育局長楊潤雄昨在社交網站稱，12至19歲青少年接種率已逾九成，3至11歲兒童亦急起直追，政府盼下月底前將接種率提升至九成。他稱，局方會按既定方針，考慮容許學生接種率較高的個別學校，多一些彈性安排教學活動，包括全日面授和其他學習活動，強調九成接種比率「將會是重要考慮」。

聖公會鄧肇堅中學校長袁經恒說該校已達七成接種率，個別級別達八成。他擔心復課後傳播風險，「如（已接種）教師確診要隔離7天，學生亦是，7天又7天，課堂會怎樣呢？」他認為疫情發展是重要因素之一，倘染疫人數未回落，學校或果斷延後面授日期，讓學生留家網課。

袁經恒強調，希望安全情况下及早恢復回校上課，相信有助學生社交、成長和價值觀培育。他說特別假期後，校內課外活動仍維持網上舉行，以策安全。

議員促更新學校健康指引

教育界立法會議員朱國強稱，全日面授後學生或要在校午膳，有一定防疫風險，「到時未必間間學校都希望恢復」。他亦不滿當局復課安排倉卒，事前未諮詢教界，認為要先解決「學校健康指引」文件內容嚴重滯後，盡快更新指引，例如學校可否要求教職員、未接種的學童，定期快速測試等。

創知中學校長黃晶榕表示，校內接種率已逾九成，全部教職員已打針，認為政府谷針目標下，「（要求）提高至九成不算高，應該再提高些，點睇學校都不會有一成人（因醫療原因）不能打針」。他說，學校毋須強制打針，「可限制未打針學生校內活動，例如只能在無接種區戴耳機上網課，來吸引學生打針」。

特首林鄭月娥日前表示，尊重學生接受教育權利，無要求學生一定要打針才能恢復面授。立法會議員梁美芬去信食衛局、教育局及公務員事務局長，要求當局將疫苗通行證擴至適用於所有學生，以保障師生、家長及所有人的健康，認為可防止第五波疫情復課後反彈。