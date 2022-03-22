港大研究：負面新聞多人看 正面新聞多人貼

愈多追隨者 愈多分享正面新聞

研究針對2014年下半年的亞洲主要英文報章，選取逾6500篇合共逾5億點擊的報道，並分析讀者網上閱讀習慣及文章經社交媒體Twitter轉送情况；當中使用學術模型，如「潛在狄利克雷分配」（LDA）來分辨正、負面新聞，負責研究的港大經管學院市場學、創新及資訊管理學副教授潘光俊（Tuan Quang Phan）舉例稱，馬航客機2014年失蹤，其意外性質被歸類為負面報道，但救援工作則屬正面報道。

潘光俊表示，在Twitter分享新聞的用戶目的不同，研究發現較多追隨者的用戶會分享愈多正面新聞，「他們或藉分享來維持追隨人數，甚至獲更多追隨者」。

學者指或影響媒體管理營銷

潘光俊續說，研究對媒體管理有啟示，內容正面的新聞報道可獲較多社交媒體分享次數，由此影響營銷組合（Marketing mix），例如決定怎樣投資內容製作和吸引讀者。

潘亦同時以內容較悲慘的報道為例，「如果以正向角度撰文，仍可預料較高的轉發次數」。他說社交媒體反應長遠有助推廣媒體品牌，但強調「反應好」未必反映實况，訂閱量亦是重要因素。