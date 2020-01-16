DSE暫如期考 校長會倡再設檢疫中心試場

新冠疫情下，如考生居住的大廈圍封強檢、​正接受強制檢疫，會被禁赴考。中學校長會主席連鎮邦昨表示，關注受疫情牽連的考生，認為在平衡社會需要下，被圍封強檢考生應先安排他們檢測，盡快取得陰性結果趕去考，此安排是沿用以往做法。他又稱，去年設竹篙灣考場供密切接觸者應試，認為如資源容許亦可考慮今年有類似安排。

建議因疫缺考評分特事特辦

萬一考生因各類疫情因素缺席考試，不設補考，但可申請「科目評審成績」，最高可獲第五級。連鎮邦說今波疫情嚴峻，考生染疫機率比過去兩年高，認為可探討於評分上特事特辦，於專業公平機制下，讓缺席考生有機會取得5*、5**。

考評局回應，與過往兩屆DSE一樣，就「科目評審成績」作特別安排，即最高可達等級會由以往第四級改為第五級，稱有關安排事前曾與相關學界代表溝通，並取得他們的充分理解與支持。考評局又稱，理解政府的檢測和檢疫要求或會因應疫情發展修訂，會與教育局、衛生部門及業界保持緊密聯繫，如有修訂會盡快公布。

考評局稱現機制獲學界支持

中學校長會執行委員會昨發文，表示今屆考生DSE校本評核、口試、筆試、實習考試的安排改了又改，考試日期至今仍有不同方案，稱疫情發展非人力能控制，希望考生積極面對、互相鼓勵、組織網上學習小組、主動向老師及學校提出所需支援等。

（新冠疫情）