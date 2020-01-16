DSE暫如期考 校長會倡再設檢疫中心試場

【明報專訊】中學文憑試（DSE）筆試繼續暫定4月22日開考。特首林鄭月娥昨稱「仲有少少要考慮」，所以作出應變方案，如未能考試，便會延遲至5月開考。考評局昨表示上月底已公布後備應變方案，會與教育局及衛生部門保持緊密聯繫，如有更新安排會盡快公布。中學校長會表示，依循醫學專業意見作配合，4月22日如期考是對考生最有利，更改安排會增添考生壓力。校長會亦建議參考去年竹篙灣檢疫中心考場做法，今年也安排特別考場，讓有檢疫令的考生應試。
新冠疫情下，如考生居住的大廈圍封強檢、正接受強制檢疫，會被禁赴考。中學校長會主席連鎮邦昨表示，關注受疫情牽連的考生，認為在平衡社會需要下，被圍封強檢考生應先安排他們檢測，盡快取得陰性結果趕去考，此安排是沿用以往做法。他又稱，去年設竹篙灣考場供密切接觸者應試，認為如資源容許亦可考慮今年有類似安排。
建議因疫缺考評分特事特辦
萬一考生因各類疫情因素缺席考試，不設補考，但可申請「科目評審成績」，最高可獲第五級。連鎮邦說今波疫情嚴峻，考生染疫機率比過去兩年高，認為可探討於評分上特事特辦，於專業公平機制下，讓缺席考生有機會取得5*、5**。
考評局回應，與過往兩屆DSE一樣，就「科目評審成績」作特別安排，即最高可達等級會由以往第四級改為第五級，稱有關安排事前曾與相關學界代表溝通，並取得他們的充分理解與支持。考評局又稱，理解政府的檢測和檢疫要求或會因應疫情發展修訂，會與教育局、衛生部門及業界保持緊密聯繫，如有修訂會盡快公布。
考評局稱現機制獲學界支持
中學校長會執行委員會昨發文，表示今屆考生DSE校本評核、口試、筆試、實習考試的安排改了又改，考試日期至今仍有不同方案，稱疫情發展非人力能控制，希望考生積極面對、互相鼓勵、組織網上學習小組、主動向老師及學校提出所需支援等。