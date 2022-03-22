幼園小學國際校4．19可面授 林鄭指無規定學生打針上學 校長：先網課較穩妥

明報記者

林太昨日在抗疫記者會表示，在學校上課對學童非常重要，「明白家長很困擾，小朋友過去兩年斷斷續續地不能回校接受面授課堂」，昨宣布按原定計劃恢復面授。

小學生接種率57%

林鄭冀谷針下月底達九成

她稱疫苗通行證安排涵蓋學校教職員及訪客，當局尊重學生接受教育的權利，無要求學生一定要打針才能恢復面授課。她說，12至19歲青少年第一劑疫苗接種率近95%，將推動他們打第二針；3至11歲小學生接種率為57%，將要「急起直追」，目標下月底前達九成。

鳳溪第一小學校長朱偉林說，絕對想恢復面授課堂，惟現時每日確診過萬宗，加上小學生接種率較低，他們回校上課有感染風險。他認為顧及學生安全，應先恢復網上課堂，待確診數字再回落才安排學生返校。他又說，其校月初經當局安排外展接種新冠疫苗服務，全校約一半學生已打第一針，學校會持續統計學生接種率，有需要時再聯絡醫務所提供外展接種。

教聯會理事、私立幼稚園校長蔡麗芳說，近期兒童染疫後病情嚴重的個案較早前少，且校園注重環境衛生，相信大部分家長歡迎恢復面授課，讓子女上學。蔡說昨早特首宣布復課時間表後，其校即接獲家長通知取消退學申請，認為幼稚園生返學有期能助私校「止一止血」，減輕退學潮造成的財政困難。

幼園：有助減退學潮衝擊

資助小學校長會名譽主席張勇邦稱，其校的復活節假放至4月21日，據他所知，大部分學校則放至4月25日，稱4月會再部署學校復課的工作。

政府早前就全民強制檢測視察500多校舍場地，林太昨宣布暫緩全民檢測。張勇邦表示，政府不同部門曾兩次到校視察，校方已預算屆時有學校職員當值，作背後支援；現時全民檢測暫緩，學校繼續特別假期做法，文職及校工在校辦公，教師則不用工作。

張勇邦又稱，外展隊3月8日曾到校，為該校及14間幼稚園共300多名學生打新冠疫苗，現時計劃維持4月5及6日安排打第二針，毋須因徵用校舍而改期或轉場地。

（新冠疫情）