教育
常識學堂 第239期

今期流行：《不可思議的朋友》

【明報專訊】每人都是獨一無二的個體，彼此外表、思想和行為各有不同，雖然部分人有身體障礙，但我們可以平常心和目光了解他們的背景，或許能發現大家的共同點，成為好朋友呢！

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